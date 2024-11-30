本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
平安新村教保中心不當對待及猥褻兒童 國防部將重新招標
首頁 / 國際

日本10年處理近1.5萬件未爆彈 沖繩占逾3成居冠

2024/11/30 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本過去在戰爭期間遭受轟炸，大量未爆彈問題直至今日仍無法解決。根據官方統計，陸上自衛隊近10年共處理1萬4840件未爆彈，其中以沖繩縣居冠，在所有都道府縣占比逾3成。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊今天前往名古屋市區一處工程現場，拆除一顆約250公斤重的未爆彈引信並搬離現場。而就在昨天，自衛隊也到沖繩縣宮古島市處理2枚各約250公斤的未爆彈，這種到處發現未爆彈的情況在日本可謂屢見不鮮。

今天在名古屋市區被移除的這枚未爆彈，是10月17日在當地一處工程現場被發現。自衛隊今天派出未爆彈處理隊前往處理，花了約1小時30多分鐘順利拆除引信，在確認安全無虞後用吊臂移置自衛隊車輛，在中午12時42分撤離現場。

場景轉換到鄰近東京都的千葉縣柏市，今年1月、6月及7月各發現1枚未爆彈，這3枚都是在同一處國中校地內增建校舍工程現場所發現。

3枚未爆彈長度皆為110公分、直徑34公分、重量250公斤的美製炸彈，據稱未爆彈內未殘留引信。相關單位研判未爆彈來自太平洋戰爭時期，自衛隊都已完成回收。

根據歷史記載，柏市及其周邊地區，曾在1945年3月到8月遭受空襲。住在附近的60多歲男性感嘆說，「就算過了幾十年，還是可以感受到留存的戰爭痕跡」。

不僅如此，位於九州地方的宮崎機場今年10月2日上午8時左右發生滑行道爆炸塌陷意外，日本政府已確認原因是美製未爆彈爆炸。宮崎機場在二次大戰期間曾被建設為舊日本海軍機場，過去一段時間也陸續發現過未爆彈。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

防衛省表示，根據統計，截至2023年度止的10年內，在陸地上發現並由自衛隊進行處理的未爆彈件數，總計有1萬4840件，而沖繩縣就有5406件，在所有都道府縣居冠，占比逾3成。

雖然從防衛省留存處理紀錄的1975年度以來，未爆彈處理件數有逐年遞減趨勢，但從2007年度後每年處理件數大多維持在1000多件。直到2023年度，時隔17年再度出現一年逾2000件的情況。專家對此表示，日本各地都有發現未爆彈的可能。（譯者：黃名璽）1131130

二次大戰
石破茂連任 時隔45年又見眾院得票未過半日相石破茂連任 可望化解任期最短日相疑慮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：