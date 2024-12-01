美前官員：川普新政府需重建美國造船工業

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（中央社記者廖漢原紐約30日專電）前白宮官員杜如松在「外交事務」雜誌網站指出，川普（Donald Trump）新政府應重建美國國防工業，特別是長期衰退的造船業，美國當前彈藥庫存與戰艦數量無法應付可能的戰爭需求，川普將主導美中競爭決定性10年間後半段發展。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）在外交事務（Foreign Affairs）雜誌網站發表「川普政府的中國挑戰，重建美國實力需要美國內外與川普本人共同支持」文章。

杜如松寫道，川普第一任期時，他個人對中國採取交易手段，常與幕僚的競爭策略衝突，各種反向力量如何運作是觀察川普政府新任期的焦點。雖然川普新政府的中國政策充滿不確定，但美國的關鍵挑戰很清楚，要在美中競爭中勝出，剩下的時間已經不多。

拜登（Joe Biden）政府資深官員認為，2020年代是美中競爭的決定性10年，不採取正確行動，美國將面臨中國科技實力超前，經濟繼續依賴中國，在南海與台海遭解放軍擊敗等危機。如今川普政府將在這10年的後半段領導美國，還須更多努力。

杜如松指出，川普任命瓦爾茲（Mike Waltz）出任國安顧問，盧比歐（Marco Rubio）為國務卿，史蒂芬尼克（Elise Stefanik）任駐聯合國大使，3人都瞭解中國挑戰，觀點也接近美國需在競爭勝出的跨黨派共識。但問題在於川普本人傾向交易主義，奉承中國國家主席習近平，有時和幕僚提出的貿易制裁與人權議題等方向反其道而行。

川普提出「以實力帶來和平」，但美國國內問題多，首先必須改造國防工業才能迅速嚇阻及戰勝中國。眼前美軍彈藥庫存恐於一週戰事即消耗殆盡，現有戰艦遭擊沉也無法補充，美國的整體造艦實力還不及中國一個大型造船廠。

川普新政府必須解決近在眼前的2個問題，2年內必須在印太地區布署無人作戰系統及艦載彈道飛彈，5至10年間需活化衰退的造艦工業，過去數10年，美國造船工業缺乏民間業者參與。

此外，美國也必須透過法規要求通訊業者強化資安。

最後，美國必須加速投資，進行「再工業化」及維持科技領先。中國如今已提供全球超過3成工業製品，成功創新，在多項未來產業中領先；中國房地產市場低迷，大量資金移轉至製造業，大量便宜中國製品的「中國震撼」恐將再出現，威脅美國未來，美國可能將更需要中國。

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杜如松認為，提高對中關稅不足以解決問題，美國必須刺激製造與科技業，與盟邦夥伴合作，川普可依循拜登的晶片法案，也可直接就中國政策對全美發表演說。在南海與台海，繼續維繫拜登政府的區域結盟政策，如澳洲、英國和美國三方安全夥伴關係（AUKUS）與美國、日本、澳洲及印度四方安全對話（Quad）。

拜登政府時期，除了兩國定期進行領袖外交與溝通外，白宮與中南海也能有效傳達訊息，國家安全顧問與中共中央外事工作委員會辦公室主任的溝通管道十分重要，雙方除了管理競爭，也能直接溝通彼此的紅線，但川普傾向尋求交易，可能會成為競爭策略的阻礙。（編輯：張芷瑄）1131201