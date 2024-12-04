南海再掀波 菲指控中方擦撞公務船噴射水柱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓與中國的南海緊張局勢在緩和一陣子後再次升高，菲方今天指控中國海警船及軍艦以危險方式騷擾，包括噴射強力水柱及以大船蓄意擦撞。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在社群平台X發布數則影片，可以看見中國海警船擦撞菲方公務船，以及噴射強力水柱，讓正在拍攝的菲方人員不得不找地方躲避。

另一則影片顯示中國人民解放軍海軍軍艦緊隨菲律賓船艦。

塔瑞耶拉發文說，菲律賓海岸防衛隊與漁業局船隻今天到黃岩島海域執行例行巡邏任務，同時支援菲律賓漁民，結果遭遇4艘中國海警船及2艘中國軍艦的「侵犯行為」。

他寫道，上午6時30分至6時55分之間，中國海警3302號船兩度向菲律賓漁業局巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）船發射強力水柱，且是對準航海天線。

這艘中國海警船還蓄意擦撞巴格布阿亞拿督號。

另外，中國海警503號船、3104號船與中國海軍500號艦，也以危險方式試圖阻攔多艘菲律賓海岸防衛隊船艦，包括曾在仙賓暗沙與中方對峙5個月之久的馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）。

塔瑞耶拉強調，菲律賓海岸防衛隊與漁業局仍將繼續捍衛在「西菲律賓海」的海洋權利、國家利益及保護菲國漁民。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

菲律賓援引聯合國海洋法公約（UNCLOS）主張獨享向南海延伸出去的200海里專屬經濟區的資源，中國則援引歷史依據索討幾乎整片南海，兩國索討海域範圍有所重疊，長年以來屢傳海上衝突。

雙方緊張局勢於8月至9月急速升高，菲方聲稱中方多次衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。兩國外交官員9月召開雙邊磋商會議後，實體衝撞有所減少。

然而表面上的平靜未能持久，塔瑞耶拉日前才剛指控中國海軍直升機在南海鱟藤礁附近，以低空飛行方式騷擾及威嚇菲律賓漁船。（編輯：張芷瑄）1131204