戒嚴引發混亂 韓銀將挹注充足流動性穩定金融市場

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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）昨天深夜實施的短暫戒嚴讓國內出現混亂後，南韓中央銀行今天指出，將挹注「充足的流動性」穩定金融市場。

法新社報導，原本已對這個亞洲第4大經濟體狀況感到憂心的投資人對尹錫悅此舉感到震驚，首爾股市今天重挫逾2%，韓圜兌美元匯率一度貶至2年低點。

為了抑制這次危機造成的影響，南韓央行和財政部實施措施以穩定市場。

南韓央行韓國銀行（Bank of Korea，簡稱韓銀）指出：「與政府共同宣布，已決定暫時挹注充足的流動性，直到金融和外匯市場穩定下來。」

南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆（Choi Sang-mok）表示，金融當局將持續告知國際夥伴關於國內的發展狀況。

分析師警告，雖然尹錫悅解除戒嚴，讓這次風波短暫告終，但在對美國總統當選人川普的貿易政策感到擔憂下，南韓經濟恐將面臨進一步混亂局面。

三菱日聯金融集團（MUFG）資深貨幣分析師麥可．萬（Michael Wan）說：「最近發生的這個發展恐進一步升高韓圜的風險溢價，至少在我們確定政治穩定下來之前是如此。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1131204