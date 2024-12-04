日本將對中國放寬入境簽證？日本官員：未決定

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（中央社記者邱國強北京4日電）中國11月30日開放日本公民免簽入境30天後，日中媒體相繼報導，日本有意放寬中國公民入境簽證規定。但路透社報導，日本內閣官房副長官橘慶一郎今天在記者會上表示，日本尚未決定是否放寬中國公民入境簽證規定。

日經中文網今天稍早報導，日本政府已開始研擬，針對中國公民入境日本簽證的發放條件展開調整，部分簽證申請手續將被簡化。外務省、法務省、警察廳等部門將「很快展開討論」，確認中國公民申請簽證所需提交的資料。

報導指出，日本外相岩屋毅正考慮今年底前訪問中國，並做好了此行與中國方面就簽證問題展開討論的準備。而中日兩國正在「以經濟領域為中心」推動關係改善，希望通過此舉增進人員往來。

在中國政府11月30日重新開放日本公民入境免簽前，中方一直要求日本作出相應的放寬調整。但事實上，在日本之前，中國已對多個歐洲、東南亞國家公民開放短期入境免簽，日本相對較晚，引發外界認為中國是對日本刻意拉高姿態的揣測。

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進入12月，眾多中國媒體及網路上週突然盛傳所謂日媒報導，指日本擬放寬中國公民入境日本簽證限制。但經過查證，日本官方當時並未對此事正式作出明確表態。直到日經中文網今天作出上述報導後，才引起日本方面注意。

長期以來，由於不少中國民眾人境日本後逾期未歸，加上中國入境日本人數始終保持眾多，日本政府以此為由，始終未對中國實施免簽入境。目前，中國民眾向日本申請旅遊簽證，需提供收入和存款餘額證明等多項資料。（編輯：謝怡璇）1131204