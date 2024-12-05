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中日對峙 雙方互控對方駛入釣魚台周邊海域

2024/12/5 11:45
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（中央社台北5日電）共同社今天報導，2艘中國海警局船隻於5日凌晨駛入釣魚台周邊領海，為今年第41天；中國海警局則稱，日本「瑞寶丸」號「非法」進入釣魚台領海，中國海警依法警告驅離。

據中國海警局官網，中國海警局新聞發言人劉德軍今天表示，「12月5日，日瑞寶丸號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離」。

劉德軍重申，中國海警將持續在釣魚台（中國稱釣魚島）領海內展開維權執法活動，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。

據共同社報導，5日清晨4時45分左右，2艘搭載類似機關炮裝置的中國海警局船隻駛入釣魚台（日本稱尖閣諸島）周邊的「日本領海」，跟隨日本漁船航行。日方巡邏船要求其駛離。

報導稱，在外側的毗連區也發現另外2艘搭載類似機關炮裝置的中國船隻，這是連續17天在釣魚台周邊發現中國公務船。

日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，這是中國公務船自11月8日以來再次駛入釣魚台周邊領海，為今年第41天。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1131205

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中菲黃岩島再起衝突 中國指控菲方危險接近巡查船中國海警稱菲船在鱟藤礁海域非法聚集 將持續執法
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