中日對峙 雙方互控對方駛入釣魚台周邊海域

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（中央社台北5日電）共同社今天報導，2艘中國海警局船隻於5日凌晨駛入釣魚台周邊領海，為今年第41天；中國海警局則稱，日本「瑞寶丸」號「非法」進入釣魚台領海，中國海警依法警告驅離。

據中國海警局官網，中國海警局新聞發言人劉德軍今天表示，「12月5日，日瑞寶丸號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離」。

劉德軍重申，中國海警將持續在釣魚台（中國稱釣魚島）領海內展開維權執法活動，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。

據共同社報導，5日清晨4時45分左右，2艘搭載類似機關炮裝置的中國海警局船隻駛入釣魚台（日本稱尖閣諸島）周邊的「日本領海」，跟隨日本漁船航行。日方巡邏船要求其駛離。

報導稱，在外側的毗連區也發現另外2艘搭載類似機關炮裝置的中國船隻，這是連續17天在釣魚台周邊發現中國公務船。

日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，這是中國公務船自11月8日以來再次駛入釣魚台周邊領海，為今年第41天。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1131205