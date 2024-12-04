中菲黃岩島再起衝突 中國指控菲方危險接近巡查船

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（中央社台北4日電）中菲在黃岩島再發生衝突，中國海警局今天指控4艘菲律賓船企圖闖入「中國黃岩島領海」，並危險接近中國海警正常執法巡查船隻。菲方則指中國海警向一艘菲方海岸防衛隊船隻發射水砲，「直接瞄準該船的導航天線」。

據中國海警局官網，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，「12月4日，菲律賓海警9701、4409號船及3002、3003號公務船企圖侵闖中國黃岩島領海，並危險接近中國海警正常執法巡查船隻，中方依法依規對其實施管控」。

路透社今天報導，菲律賓海岸防衛隊今天表示，中國海軍和海警船隻對菲方海岸防衛隊和漁業局在黃岩島附近的例行巡邏採取了「侵略性行動」。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在聲明中表示，中國海警向一艘菲方海岸防衛隊船隻發射水砲，「直接瞄準該船的導航天線」。

他又指，菲律賓船隻還受到中國海軍和海警船隻的「攔截、跟蹤和危險動作」。

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中國與菲律賓都宣稱在南海擁有主權。今年11月8日菲律賓政府頒布「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域。2天後中國就黃岩島領海基線發表聲明，圍繞黃岩島周邊公布16個經緯度位置，宣稱黃岩島的領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

中國常駐聯合國副代表耿爽2日代表中國政府向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存「中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明」和相關海圖。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1131204