尹錫悅為戒嚴道歉未提辭職 在野黨魁批令人失望

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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅今天在本週稍早引發戒嚴風波後首度公開露面致歉，他在全國演說中未交代是否辭職，僅說任期交由所屬執政黨決定。最大在野黨黨魁李在明怒批演說內容令人失望。

法新社報導，韓國國會將在數小時後針對尹錫悅的彈劾案投票表決，首都首爾街頭預計將出現大規模抗議活動，表達對尹錫悅的不滿。

尹錫悅本月3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，震驚國際社會，但約6小時後因國會表決撤銷戒嚴令而被迫收回成命。

尹錫悅今天在電視演說中表示：「身為總統的我當時出於迫切感而宣布戒嚴令。然而在這個過程中給國民造成不安和不便。在此誠摯向深感不安的國民道歉。」

尹錫悅在簡短演說中未提到是否辭職，僅說他會「交由黨內決定穩定政局方案，包括決定我的任期」，並說不會規避有關宣布戒嚴的政治和法律責任。

在野陣營甚至他所屬的執政黨「國民力量黨」（People Power Party）主要成員都已紛紛要求他下台，國會預定今天稍後就針對他的彈劾案表決，不過在野黨領袖告訴法新社，目前不清楚彈劾動議能否通過。

執政黨對此意見分歧，儘管黨魁韓東勳表示尹錫悅必須下台，否則韓國可能面臨更多政治混亂，但執政黨國會議員昨晚表示將堅守黨團官方立場，反對彈劾。

在野陣營在國會300席中握有192席，執政黨則有108席。若在野陣營議員都投贊成票，只要執政黨有8人跑票，彈劾案就能以2/3多數通過。已知有1名執政黨議員公開表示將倒戈。

如果通過，彈劾案將交由憲法法院作出最終決定，最多需要花上180天。

最大在野黨「共同民主黨」（Democratic Party）黨魁李在明表示，由於公眾普遍要求尹錫悅下台，他發表的演說內容「非常令人失望」。

他說，尹錫悅的演說「只是加劇國民感受到的背叛感和憤怒」，又說化解當前政治混亂的唯一辦法是「總統立即辭職或透過彈劾提早卸任」。

警方表示，預計數以萬計反尹錫悅的抗議群眾將在國會表決前走上街頭，主辦單位希望將有20萬人現身響應。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131207