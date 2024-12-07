日本島根核電廠2號機重啟 反應爐與福島同型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）與曾在2011年發生核子事故的日本福島第一核電廠反應爐同型的島根核電廠2號機，今天在時隔近13年後完成重啟，目前規劃2025年1月上旬恢復商業運轉。

日本放送協會（NHK）報導，位於日本松江市、也是中國地方（包括鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣5縣）唯一一座核電廠的島根核電廠，今天繼2012年停機以來，時隔13年重啟廠內2號機運轉。

島根核電廠2號機自2012年1月因定期檢查停機以來，直到2021年才以重啟為前提獲原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）審查合格。

核電廠方面已在今年10月完成安全對策工程，並在11月結束核燃料裝填作業等，推動重啟運轉的最後準備工作。

今天下午3時左右，廠方已移除反應爐內用來抑制核分裂反應的控制棒，完成反應爐啟動。負責營運的中國電力公司表示，如果一切順利的話，在啟動後約2小時就能達到連續核分裂反應的「臨界」狀態。

根據目前規劃，島根核電廠2號機將從12月下旬開始發電，預計明年1月上旬恢復商業運轉。

島根核電廠2號機跟在311大地震後發生核子事故的福島第一核電廠內機組，同為沸水反應爐（Boiling Water Reactor）。

今年10月重啟運轉的女川核電廠2號機，是日本核子事故後首度有沸水反應爐重啟，今天的島根核電廠2號機則是第2例。

島根核電廠是日本唯一一座位於縣廳所在地的核電廠，其30公里疏散範圍內共住了約45萬人，在日本核電廠中排名第3。（譯者：黃名璽）1131207