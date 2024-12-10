美眾院表決法案 可能禁2家中國公司銷售新無人機

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦眾議院預定本週稍晚投票表決一項年度軍事法案，若通過，中國無人機製造商大疆創新科技（DJI）和道通智能（Autel Robotics）可能會被禁止在美國市場銷售新的無人機。

路透社報導，這份長達1800頁的法案指出，國家安全機構必須在一年內確定大疆創新和道通智能的無人機是否構成令人無法接受的國安風險。

大疆創新是全球最大無人機製造商，銷量占美國商用無人機總量一半以上。大疆創新表示，若沒有任何機構完成相關研究，公司會自動被列入美國聯邦傳播委員會（FCC）的「涵蓋名單」（Covered List）。這份名單所列對象被視為構成美國國安風險。

大疆創新表示，這意味著公司「將無法在美國市場推出新產品，並非因為自身過失，只是因為沒有任何（美國）機構選擇負責研究我們的產品」。

路透社尚未聯繫到道通智能以獲得回應。

去年，由11名國會議員組成的跨黨派團體以國家安全疑慮為由，要求總統拜登政府調查甚至制裁道通智能。

今年9月，美國聯邦眾議院表決通過，禁止大疆創新的新無人機在美國運作。美國商務部正考慮是否對中國無人機設限，實際上禁止在美使用這些無人機，類似於擬議對中國汽車施加的限制。

大疆創新今年10月控告美國國防部，指國防部將大疆列入涉嫌與中國軍方合作的企業黑名單是錯誤認定，已導致公司重大財務損失。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1131210