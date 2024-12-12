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時代年度風雲人物將揭曉 傳川普繼2016後再獲殊榮

2024/12/12 09:38
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（中央社紐約11日綜合外電報導）政治新聞媒體Politico報導，3名知情人士說，美國總統當選人川普預計將獲選為「時代雜誌」年度風雲人物，為慶祝封面揭曉，川普明早將在紐約證券交易所敲響開市鐘。

去年，美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）獲選為時代雜誌（Time）年度風雲人物。當時，為了紀念雜誌封面人物的揭曉，時代雜誌執行長席布萊（Jessica Sibley）親自敲響開市鐘。

川普2016年贏得美國總統大選後，也獲選為當年年度風雲人物，加入獲得這項肯定的13位美國總統行列，其中包括現任總統拜登。

美國國家廣播公司（NBC）談話性節目「今日秀」（The Today Show）9日公布年度風雲人物的入圍名單，其中包括川普、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）、科技大亨馬斯克（Elon Musk）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

時代雜誌已宣布美國女子職籃WNBA球星克拉克（Caitlin Clark）為年度最佳運動員、英國傳奇歌手兼作曲家艾爾頓強（Elton John）為年度偶像、超微公司（Advanced Micro Devices）董事長暨執行長蘇姿丰為年度最佳CEO。

時代雜誌發言人表示，時代雜誌「不會在公布前對年度風雲人物的評選發表評論。今年的人選將於明天早上、12月12日在Time.com上公布」。

即將上任的川普長期以來經常登上各大雜誌封面，尤其是時代雜誌。

時代雜誌的年度風雲人物向來頒給新聞人物，也就是對當年事件有顯著影響的人，過去獲選者包括前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）。

川普2013年曾嘲諷時代雜誌的年度風雲人物名單，稱這只是「如同『新聞週刊』（Newsweek）之類快要倒閉雜誌的笑話與花招。爛名單！」。

2015年，川普因為時代雜誌沒有挑選他，而是選了時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）為年度風雲人物而頗有微詞。但他後來在隔年獲選為風雲人物，改口稱這是「非常大的榮幸」。

川普說：「這意義非凡，尤其我是閱讀著時代雜誌長大的。你知道嗎，這是一本非常重要的雜誌。」今年，川普已3度登上時代雜誌封面。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131212

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