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拜登通話韓國代理總統 稱美韓同盟是區域和平關鍵

2024/12/15 15:42
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）白宮證實美國總統拜登（Joe Biden）昨天與韓國總理韓悳洙通話，並強調美韓之間堅定不移的關係。韓國國會已表決通過總統尹錫悅彈劾案，總統職務由總理韓悳洙暫代。

法新社報導，美國白宮指出：「拜登總統表示，他相信在韓國代理總統韓悳洙任期之內，美韓同盟將繼續成為印太區域和平與繁榮的關鍵。」

白宮還提到：「拜登總統對於大韓民國民主和法治的韌性表達讚賞，並重申美國對大韓民國人民的堅定不移承諾。」

尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發韓國政局動盪，韓國國會昨天下午召開全體會議，繼7日首度表決但未成案後第2次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成通過，另有85票反對、3票棄權、8票無效。

國會通過彈劾案後，尹錫悅的職務已被暫停，並由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定。

憲法法院需6位大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1131215

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