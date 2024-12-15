韓悳洙強調外交政策不變 安撫盟邦與金融市場
2024/12/15 17:04（12/15 17:24 更新）
（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅昨天因試圖實施戒嚴遭到國會彈劾，職務由總理韓悳洙暫代。韓悳洙今天請盟邦安心，並安撫金融市場。
路透社報導，白宮與韓悳洙辦公室表示，美國總統拜登已經與韓悳洙通過電話。
根據辦公室發出的聲明，韓悳洙表示，「韓國將不間斷地履行其外交和安全政策，並努力確保韓美同盟得以穩定維持和發展」。
為進一步穩定國家領導層，韓國最大在野黨「共同民主黨」（DPK）黨魁李在明今天表示，共同民主黨決定暫時不針對12月3日的戒嚴風波對總理韓悳洙提出彈劾。
李在明表示，當前恢復國政運營是第一要務，民主黨願與所有政黨一同為穩定國政和重塑國際信任積極合作。
李在明還說，過多彈劾恐致政局混亂加劇，因此決定暫時不再推動針對韓悳洙的彈劾程序。
白宮在聲明中表示，拜登「對韓國民主和法治的韌性表示讚賞，並重申美國對韓國人民的堅定承諾」。
「拜登總統表示，相信在韓國代理總統任期內，韓美同盟將繼續成為印太地區和平與繁榮的關鍵。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131215
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