中美軍艦接連停靠柬埔寨 華府應對北京影響力擴張

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（中央社柬埔寨雲壤18日綜合外電報導）美國軍艦薩凡那號本週停靠柬埔寨南部港口施亞努（Sihanoukville），距離中國協助翻修的雲壤海軍基地僅約30公里，外界認為，華府此舉是為與中國競爭該地區的影響力。

法新社報導，美國認為，雲壤海軍基地（Ream Naval Base）可能會讓中國在暹羅灣（Gulf of Thailand）取得戰略優勢。暹羅灣緊鄰存在主權爭議的南海，中國聲稱擁有南海大部分主權。

自2017年金邊（Phnom Penh）當局取消與美軍舉行的聯合軍事演習後，華府現正尋求加強與柬埔寨的雙邊關係。

柬埔寨長期以來都是中國在東南亞最堅定的盟友之一，北京當局近年來更進一步加深對金邊的影響力。其中，曾部分由美國出資建設的雲壤基地如今成為中國影響力的具體展現，新建的碼頭向暹羅灣延伸達363公尺。

儘管柬埔寨領導層堅稱該基地不會提供給任何外國勢力使用，但中國的2艘056A型巡防艦－630號阿壩艦和631號天門艦已在此停駐約12個月。

碼頭和船艦象徵著中國在柬埔寨的利益，分析人士認為，華府試圖透過薩凡那號（USS Savannah）的停靠來反制北京的影響力。

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美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國際防務研究員希斯（Timothy Heath）表示，即使柬埔寨的雲壤基地沒有成為正式的中國基地，北京的戰艦仍可能優先進入該基地進行軍事演習和補給。

希斯強調，儘管這座基地距離重要貿易和石油運輸航線馬六甲海峽（Malacca Strait）尚遠，但「中國可能會發現在雲壤基地設立情報收集站有其價值，而這可能會成為他們的目標。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1131218