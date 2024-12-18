歐盟企業研發投資成長首超中美 台灣總額排第8

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（中央社記者田習如布魯塞爾18日專電）歐盟今天發布全球投資研發的前2000大企業年度統計，歐盟境內企業在2023年創下該統計史上首度研發成長率超越美國和中國的紀錄。若以投資總額論，前3大為美、歐、中，台灣排名第8。

歐洲聯盟（EU）自2004年起發布「產業研發投資記分板」（Industrial R&D Investment Scoreboard），最新年度統計為2023年全球前2000家研發投資金額最大的企業，共來自40個國家，投資總額達1兆2570億歐元（約新台幣43兆元）。

據歐盟統計，前2000大占了所有企業研發投資的85%，其中前50大企業就占了40%，代表全球來自企業的研發投資集中在少數身上。

美國入榜的681家企業以研發投資總額5318億歐元居首，占了全體金額約4成。居次的歐盟有322家企業，共投入2352億歐元。排名第3的中國有524家企業，共2158億歐元。接著為日本185家企業的1048億歐元、南韓40家企業的425億歐元。

台灣有55家企業進入前2000大，以研發投資合計247億歐元排名第8，居於瑞士、英國之後。台積電是全球前50大裡唯一的台灣企業，排名第39。若以進榜企業數排名，台灣為全球第6多，但較2022年的61家減少。

全球投資研發金額最多的是Google母公司字母（Alphabet），2023年投入400億歐元，次為臉書（Facebook）母公司Meta、蘋果公司、微軟公司（Microsoft），前5大唯一非美國企業是第5名的德國福斯汽車集團（Volkswagen）。

前述統計報告指出，2023年歐盟進榜企業投資研發金額較前一年成長了9.8%，高於中國的9.6%、美國的5.9%，是此統計發布20年來首見。歐盟執行委員會（European Commission）表示，這個數字重申了歐盟將研發創新置於未來在國際競爭力賽局拚博的核心地位。

不過，報告也指出，經調整通貨膨脹差異後，中國實質研發投資成長率則是10.2%，領先全球。但值得注意的是，2023年已是中國企業實質研發投資成長率連續第6年下滑。

中國國有企業共85家進入前2000大研發投資榜，在全部入榜的103家國有企業中占了87%。

根據歐盟報告，過去10年來，資通訊（ICT）硬體、軟體、健康、機動車輛這4個領域的企業研發投資總額，占了該統計超過3/4。其中歐盟在汽車產業領先，美國在資通訊和健康產業領先，中國則在資通訊、健康產業居次。（編輯：高照芬）1131218