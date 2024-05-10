歐企對中國信心創新低 美國躍升德國最大貿易夥伴

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（中央社柏林10日綜合外電報導）中國歐盟商會今天表示，將中國列為首要投資標的的歐洲企業比例創下新低紀錄；路透社根據德國官方統計資料計算後發現，今年第1季美國超越中國成為德國最大貿易夥伴。

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）指出，其最新「企業信心調查」（Business Confidence Survey）顯示，在中國的經商前景也創下發布報告20年來新低紀錄，超過1/4受訪企業對自身當前成長潛力感到悲觀，44%對未來展望同樣看法黯淡。

中國經濟面臨阻力之際，中國國家主席習近平敦促「自立自強」，要求官員繼續推動聚焦製造、債務驅動的發展模式，不顧西方有所反彈，外國企業在中國也感覺不如之前那樣受到歡迎。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）說：「令人擔憂的跡象浮現，隨著企業面臨的挑戰開始超過待在這裡能獲得的好處，一些歐洲企業不是將業務分離，就是縮減自己在中國的雄心壯志。」

此外資料顯示，今年1月至3月期間，德國與美國進出口貿易合計共達630億歐元（約新台幣2兆2000億元），而德國與中國的同期貿易數據甚至不到600億歐元。

德國經濟研究所（German Economic Institute）國際經濟政策、金融暨房地產市場研究部門主管馬蒂斯（Juergen Matthes）說：「中國經濟表現比許多人希望得疲弱，美國經濟則優於預期，可能導致這種情況出現。」

馬蒂斯還說：「由於德國經濟模式明顯面臨全球經濟逆境，同樣受地緣政治推動的『重新定位』正在發生：遠離系統性對手中國，傾向跨大西洋夥伴美國。」

中國去年連續蟬連德國最大貿易夥伴8年，當時兩國貿易額達到2530億歐元，不過德美貿易額也緊隨在後。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130510