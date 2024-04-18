中國歐盟商會：歐中貿易摩擦可能變成全面貿易戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）德國總理蕭茲甫結束訪中，位於北京的「中國歐盟商會」主席彥辭表示，隨著保護主義浪潮高漲，若繼續沿目前方向前行，可以預見，「火車事故將會發生」，歐中貿易緊張可能演變成全面的貿易戰。

華爾街日報中文網近日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，對全球又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。

而美國及歐洲近來高分貝關切中國產能過剩問題，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）先前訪中時，警告中國不要透過大量生產廉價商品來刺激經濟。近日訪中的蕭茲（Olaf Scholz）也強調必須公平競爭，不能存在產能過剩、傾銷等問題。

美國之音今天報導，彥辭（Jens Eskelund）表示，對歐中雙方貿易存有擔憂，如果歐洲和中國領導人不加強對話，就可能會出現脫鉤。

彥辭指出，歐洲不能接受構成歐洲工業基礎的產業，因價格過高而被擠出市場的事實，「那時貿易就成為一個安全問題，我認為這在中國可能還沒有得到充分的重視。」

他提到，中國歐盟商會發現中國「全面產能過剩」，無論是化學品、金屬還是電動車領域。「接觸的公司幾乎沒有不面對這個問題的」，這些過剩的產能將在未來幾年內衝擊市場。

他說，「火車事故尚未發生，但如果我們繼續沿著今天的行進方向前行，我們可以預見，火車事故將會發生。」

彥辭說，領導人需要坐下來探討如何避免這成為一場全面的貿易戰。情勢已經越來越迫在眉睫了，必須改善市場准入問題。

歐盟已對中國製造商是否在市場上傾銷電動車等補貼商品展開了多項調查。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130418