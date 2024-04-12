歐盟指中國經濟嚴重扭曲 北京辯市場經濟不只一種

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（中央社記者張淑伶上海12日電）歐盟委員會10日發布報告，指中國經濟存在「嚴重扭曲」，中國商務部辯稱「市場經濟並非只有一種模式」。據報導，這份報告細數中國政府如何介入新能源汽車行業的發展。

歐盟委員會10日發布新版「關於中國『市場扭曲』的國家報告（report on state-induced distortions in China’s economy）」（簡稱「報告」）。11日晚間，中國商務部新聞發言人透過官網就這份報告作出回應。

他說，歐委會主觀、片面、錯誤地評估中國社會主義市場經濟，為其採取歧視性的反傾銷做法製造藉口，中方對此強烈反對，並已向歐方提出嚴正交涉。

他宣稱，中國社會主義市場經濟體制不斷完善和發展，市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，充分激發了經濟的發展活力；市場經濟並非只有一種模式，而是與各國的歷史、文化、現實國情等密不可分。

他表示，世貿組織規則並不存在經濟「嚴重扭曲」的概念和標準。歐盟突破世貿組織規則，借用所謂「市場扭曲」，為其繼續使用世貿組織規則所不允許的反傾銷「替代國做法」炮製藉口。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

陸媒財新網今天報導，歐盟這份報告第一版發布於2017年，目前的新版本增加新能源汽車行業等章節。相關章節提到，中國沒有燃油車相關技術積累，轉而扶持新能源汽車發展，希望通過提前轉型占據優勢。

「報告」說，最早從2005年，中國政府就開始引導這一戰略轉變，並從2010年開始為消費者購買新能源汽車提供財政補貼，補貼原計劃2020年底結束，受疫情影響延至2022年底，至今還沒有完全取消新能源汽車優惠措施。2023年6月，政府宣布新能源汽車購置稅減免優惠延長至2027年。

「報告」說，中國的地方政府和國企也在扶持新能源汽車發展，在蔚來汽車瀕臨破產的2020年，安徽省向其注資搭救，條件是蔚來汽車必須將總部遷至安徽省。

「報告」認為，這些扶持政策可能導致了中國新能源汽車和電池的產能過剩。截至2021年末，中國新能源汽車產能為569萬輛，當年實際產量為355萬輛。截至2023年末，中國仍有1046萬輛在建乘用車產能，其中大部分用於製造新能源汽車。報告稱，中國新能源汽車市場確實還在高速增長，但這些工廠能否滿負荷運行存在疑問。

報導說，歐盟在2023年10月已對中國產電動汽車啓動反補貼調查，預計時間不會超過13個月，2024年中，歐盟還有權採取臨時救濟措施，加徵反補貼稅。歐盟中國商會援引專業人士分析稱，「報告」中的內容可能會影響到正在進行的調查。（編輯：陳鎧妤）1130412