歐盟連續涉中補貼調查 中國抨擊針對新能源企業

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（中央社記者張淑伶上海11日電）歐盟在2個月內對中國企業發起4起補貼調查，中國商務部今天嚴詞抨擊，指這些都是針對中國新能源企業，目標指向明顯，且歐方肆意歪曲補貼定義，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

根據中國商務部網站，商務部貿易救濟局主要負責人10日在布魯塞爾會見歐委會貿易防禦司司長馬丁·盧卡斯，第一時間就歐盟對中國風力渦輪機供應商發起補貼調查，以及再次發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告等問題進行嚴正交涉。

中方指出，歐盟9日宣布依據「外國補貼條例」（FSR）對中國在歐盟5國的風力渦輪機供應商發起調查，這是近2個月內歐方利用FSR對中國企業發起的第4起調查案件。

中方認為，歐方迄今為止發起的FSR調查都是針對中國新能源相關企業，目標指向明顯，不僅嚴重損害中國企業赴歐開展投資貿易合作的信心，干擾中歐產業互利合作，「也將影響全球應對氣候變化的努力和綠色轉型的進程」。

中國商務部指責，歐方在調查過程中，「肆意歪曲補貼定義，程序標準不公開不透明，是一種以公平競爭之名損害公平競爭環境的保護主義行為」。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法。

此外，歐盟10日再次發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告。中方表示，歐方對中國政策、市場環境和經濟制度進行了歪曲解讀，「為後續採取歧視性的反傾銷做法製造藉口」，中方對此表示高度關注和強烈反對。

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中方宣稱，世界貿易組織規則並不存在經濟「嚴重扭曲」的概念和標準，歐方以單方制定的所謂「嚴重扭曲」標準來評價中國市場經濟完全不符合事實，將給中歐經貿關係帶來消極影響和不確定性。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

中國包括電動車在內的新能源產業近年搶占歐洲市場，被認為是在政府補貼及產業扶持政策下取得價格優勢，並將過剩產能出口海外，影響外國企業生產。歐美對此警惕並陸續展開補貼調查，「中國產能過剩」也成為當前國際貿易上的熱門議題。（編輯：周慧盈）1130411