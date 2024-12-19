美國防部：中國已有600枚核彈頭 拒絕核武擴張對話

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（中央社記者石秀娟華盛頓18日專電）美國國防部今天公布中國軍力報告指出，北京持續快速擴大核武庫，已有超過600枚核彈頭庫存，至2030年將超過1000枚。國防部官員說，美方多次試圖與中方就核武擴張對話，中方拒絕討論。

國防部的報告指出，中國人民解放軍未來10年可能繼續快速現代化、多樣化、並擴展其核武力量。截至2024年為止，中國現役核彈頭庫存已經超過600枚，預估到2030年將超過1000枚。美國去年5月底的估計為500枚。

報告說，解放軍尋求建立更大的核武部隊，涵蓋從低當量精確打擊飛彈、到具多兆噸當量的洲際彈道飛彈（ICBM）系統，以在各種升級衝突階段能靈活運用核武。

國防部依2000年的國防授權法案，每年向國會提出機密、非機密的中國軍力報告，說明中國軍事與安全的發展及其未來20年的可能戰略。今年的非機密報告於今天公布。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）對此舉行研討會。

出席研討會的國防部主管中國、台灣及蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）指出，報告提到中國核武能力在質、量方面都有提升，核武庫技術也日益精進，已經具有核三位一體能力。即具有陸海空全方位的核嚇阻與攻擊能力。

蔡斯指出，中國人民解放軍海軍現有彈道飛彈核潛艇，展開核嚇阻的巡邏任務；空軍通過配備具核能力的轟炸機，具備執行核嚇阻和核打擊任務能力。火箭軍也透過更精確的區域飛彈和低當量彈頭，進一步多樣化其能力。

蔡斯表示，美方一再敦促中方在核武議題上更透明，參與對話，中方極爲不情願。中方的說法數年來都一樣，即維持核武能力是為滿足國家安全的需求。中方需要就核力量顯著擴張做出解釋，美方多次嘗試討論，中方都沉默以對。

國防部報告預估，中國核武力量的擴張，預計會延續到2035年，與中國目標一致，即確保該年基本完成解放軍的現代化，這是邁向中國國家主席習近平宣示要在2049年實現「世界一流軍隊」目標的重要里程碑。

此外，報告指出，專家普遍認為，中國公開的國防預算，未包含國防投資全部內容。根據多項模型的估算，中國實際國防開支比其公開的國防預算高出約40%至90%，即2024年的國防總開支約達3300億（約新台幣10兆7751億美元）至4500億美元。

蔡斯分析，這些投資主要用於處理台灣、東海或南海等情勢，這也顯示中國積極增強其軍事投射能力，例如報告提到解放軍海軍努力提升其在第一島鏈外執行任務的能力，反映中國長遠的目標，是成為一支全球性的軍事隊伍。

中國也持續在海外尋找潛在的軍基地，報告指出，除位於東非吉布地的第一座海外軍事基地之外，可能的地點包括緬甸、泰國、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿拉伯聯合大公國、肯亞、赤道幾內亞、奈及利亞、索羅門群島等20國。

同時出席研討會的國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，中國欲在海外建立基地的清單非常長，多年來尚未達成這個目標，許多努力都以失敗告終。

瑞特納說，中方也因此改變策略，從以往追求大型基地的模式，轉向與其他國家簽署警務合作協議或其他方式，以深入滲透到這些國家的安全領域。（編輯：張芷瑄）1131219