美報告：共軍以史上最快速度擴大核武庫 多數能打擊美本土核彈頭

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）根據美軍最新的核武評估報告，中國正在推進快速升級和擴大陸海空核武庫計畫。報告估計，不斷增加的核武庫其中大部分是能夠打擊美國本土的核彈頭。

彭博（Bloomberg News）報導，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）在2024核挑戰報告（2024 Nuclear Challenges）中詳述中國如何打造一個擁有約300座發射井的陸基核武庫，同時擴大公路機動型洲際彈道飛彈部隊，以及進一步發展可掛載空射彈道飛彈的轟炸機機隊。

報告指出：「中國正在進行史上擴張速度最快的野心勃勃核力量現代化，幾乎可以肯定是受到對美國進行持久戰略競爭的意圖驅使。」五角大廈這份報告提供目前為止中國在軍力落後領域大力追趕美國的最詳盡說明。

報告中也詳述俄羅斯和北韓的核擴張。

有關中國部分最受矚目。國防情報局維持2021年開始的評估，認為中國正以遠較之前預測更快速度擴充核武庫，目標於2030年前讓核彈頭數量從500枚提高到至少1000枚。相形之下，美國目前擁有約3750枚。

報告並表示，中國和俄羅斯很可能部署更準確、更能夠突破飛彈防禦的武器。

國防情報局評估，中國日增的核武庫中大部分是能夠打擊美國本土的核彈頭。同時，中國可能也在發展用於區域威脅美軍和盟國的低當量核彈頭，為此解放軍正在增加諸如東風-26型中程彈道飛彈等戰區射程投送系統的庫存。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1131024