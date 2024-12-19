加州松鼠首見捕食田鼠 美研究：順應生態系統改變

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國最新研究發現，過去大多以堅果為食的松鼠，竟然也能是肉食性動物。科學家們說，有前所未見的證據顯示，加州有種松鼠能夠因應生態系統改變，而開始捕食田鼠。

法新社報導，這篇今天發表於「動物行為學期刊」（Journal of Ethology）的研究，首度記錄到松鼠獵捕並大啖田鼠的行為。

研究團隊今年在加州康特拉哥斯達郡（Contra Costa County）布里歐尼斯區域公園（Briones Regional Park）展開第12年的長期研究，並於今年夏天觀察到松鼠食肉現象。

在6月至7月期間，研究人員記錄到加州地松鼠（California ground squirrels）和田鼠間共74次互動，其中42%與松鼠積極獵捕田鼠有關。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，北加州（Northern California）某些地區過去曾觀察到田鼠大批出沒的情形，這篇研究的作者也發現，這次研究地點過去10年田鼠的數量明顯高於平均。

以往加州地松鼠通常被認定為草食性或以種子為食的動物，這項新發現首次記錄這類松鼠積極捕食其他活體脊椎動物，凸顯其因應生態系統變化的適應能力。

這篇研究的主要作者、威斯康辛大學尤克萊分校（University of Wisconsin-Eau Claire）生物學副教授史密斯（Jennifer E. Smith）告訴法新社：「永遠都有新事物可以學習，野生動物不斷給我們驚喜。」

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史密斯在電子郵件中表示：「這項研究徹底改變我們對松鼠的認知，松鼠是世界上廣為人知的哺乳動物之一。面對人類帶來的挑戰，諸如氣候變遷和乾旱等，這些動物擁有韌性，而且具有順應世界變化的潛力。」

這篇研究發表前，已知上看30種松鼠會臨時起意的攝取肉類，從小魚到鳥類都有，但並不清楚這種行為究竟是源自食腐還是積極掠食；而最新研究首次證實，捕獵確實是常見的行為。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1131219