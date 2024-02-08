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北極熊酣睡浮冰奪野生動物攝影人氣獎 凸顯氣候變遷影響棲地

2024/2/8 18:32（2/8 19:36 更新）
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英國攝影師拍下一隻北極熊窩在浮冰上酣睡，獲野生動物攝影師大賽最佳人氣獎。（圖取自facebook.com/WildlifePhotographerOfTheYear）
英國攝影師拍下一隻北極熊窩在浮冰上酣睡，獲野生動物攝影師大賽最佳人氣獎。（圖取自facebook.com/WildlifePhotographerOfTheYear）
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國業餘攝影師薩里卡尼拍下一隻北極熊窩在浮冰上酣睡的照片，獲得今年野生動物攝影師大賽（Wildlife Photographer of the Year）最佳人氣獎。

綜合英國廣播公司新聞網（BBC News）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，薩里卡尼（Nima Sarikhani）表示，他在挪威斯瓦巴群島（Svalbard）附近的濃霧中花費3天時間，才捕捉到這個夢幻畫面。他對獲獎感到十分榮幸，並表示這張照片可以激起觀眾的強烈情緒。

薩里卡尼透過聲明表示：「雖然氣候變遷是我們面臨最大的挑戰，但我希望這張照片也能激起希望。現在還有時間，可以解決我們所造成的混亂。」

由英國自然歷史博物館（Natural History Museum）舉辦的2024年度野生動物攝影師大賽共有超過5萬張投稿作品，這張被命名為「冰床」（Ice Bed）的照片從25件入圍作品中脫穎而出。本次比賽也吸引超過7萬5000人投票，創下紀錄。

自然歷史博物館館長格爾（Douglas Gurr）表示，這張得獎作品讓欣賞者忍不住「鼻酸」，同時又美得「令人屏息」。

他說：「這張發人深省的照片強烈地提醒人們，動物與其棲息地之間的緊密連結，同時也呈現出氣候暖化和棲息地喪失的有害影響。」（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130208

#北極熊
#美國有線電視新聞網
#英國
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