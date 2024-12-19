加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國將對台灣、中國石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅
首頁 / 國際

挑年終旺季爭權益 美亞馬遜倉庫數千員工將罷工

2024/12/19 16:28（12/19 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為亞馬遜標誌。（路透社）
圖為亞馬遜標誌。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山18日綜合外電報導）國際卡車司機工會幹部表示，由於電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）未在期限前坐上談判桌協商勞資合約，數以千計員工明天早上開始將在歲末年終舉行罷工。

路透社報導，國際卡車司機工會（International Brotherhood of Teamsters）代表的工廠雖然僅占亞馬遜計時勞工的約1%，但在最繁忙的年底旺季，公司趕著履行訂單之際，罷工仍將對亞馬遜的營運構成挑戰。

工會表示，紐約市、伊利諾州史柯奇（Skokie）、亞特蘭大、舊金山與南加州工廠的工會會員都將加入罷工糾察線，以尋求協商可保障更優渥薪資與工作條件的合約。

工會指出，他們代表亞馬遜10座美國工廠的約1萬名員工，其中7座工廠的員工明天將參與罷工。

亞馬遜發言人未回覆置評請求。

先前工會要求亞馬遜在本月15日前展開協商；工廠工人最近投票同意舉行罷工。

工會的多個當地分會今天發表聲明稱，將在全美各地數以百計的亞馬遜物流中心（Amazon Fulfillment Centers）設立罷工糾察線。

觀察人士認為，亞馬遜不太可能坐上談判桌協商，研判這將引發更多工會行動。

哈佛法學院（Harvard Law School）教授薩克斯（Benjamin Sachs）說：「亞馬遜顯已制定策略，忽視旗下勞工組成團體和集體協商的權利。」

他指出，2年多前，紐約市史塔登島（Staten Island）倉庫開出第一槍，表決成立工會以來，亞馬遜迄今仍未正式承認該組織。

亞馬遜表示，該公司傾向與員工建立直接關係，並對工會計畫表示反對，但公司也聲稱，員工有權利成立勞工組織。（譯者：張曉雯/核稿：施施）1131219

#亞馬遜
#亞馬遜
#紐約市
#路透社
#罷工
延伸閱讀
居家上班沒了 亞馬遜要員工2025年起一週進公司5天年終銷售旺季逼近 英國哈洛德百貨員工表決通過罷工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：