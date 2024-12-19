挑年終旺季爭權益 美亞馬遜倉庫數千員工將罷工

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（中央社舊金山18日綜合外電報導）國際卡車司機工會幹部表示，由於電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）未在期限前坐上談判桌協商勞資合約，數以千計員工明天早上開始將在歲末年終舉行罷工。

路透社報導，國際卡車司機工會（International Brotherhood of Teamsters）代表的工廠雖然僅占亞馬遜計時勞工的約1%，但在最繁忙的年底旺季，公司趕著履行訂單之際，罷工仍將對亞馬遜的營運構成挑戰。

工會表示，紐約市、伊利諾州史柯奇（Skokie）、亞特蘭大、舊金山與南加州工廠的工會會員都將加入罷工糾察線，以尋求協商可保障更優渥薪資與工作條件的合約。

工會指出，他們代表亞馬遜10座美國工廠的約1萬名員工，其中7座工廠的員工明天將參與罷工。

亞馬遜發言人未回覆置評請求。

先前工會要求亞馬遜在本月15日前展開協商；工廠工人最近投票同意舉行罷工。

工會的多個當地分會今天發表聲明稱，將在全美各地數以百計的亞馬遜物流中心（Amazon Fulfillment Centers）設立罷工糾察線。

觀察人士認為，亞馬遜不太可能坐上談判桌協商，研判這將引發更多工會行動。

哈佛法學院（Harvard Law School）教授薩克斯（Benjamin Sachs）說：「亞馬遜顯已制定策略，忽視旗下勞工組成團體和集體協商的權利。」

他指出，2年多前，紐約市史塔登島（Staten Island）倉庫開出第一槍，表決成立工會以來，亞馬遜迄今仍未正式承認該組織。

亞馬遜表示，該公司傾向與員工建立直接關係，並對工會計畫表示反對，但公司也聲稱，員工有權利成立勞工組織。（譯者：張曉雯/核稿：施施）1131219