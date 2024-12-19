TP-Link恐遭美國查禁 中國：反對泛化國安

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（中央社台北19日電）美媒報導，美國有關當局正考慮以潛在國家安全疑慮為由，對中國路由器製造商TP-Link進行查禁。中國外交部今天回應，反對美方泛化國家安全概念，針對特定國家企業採取歧視性做法。

環球網報導，中國商務部和外交部新聞發言人19日下午都在例行記者會對此作出回應。

中國商務部新聞發言人何詠前說，中方注意到有關報導。她強調，中方一貫反對美方打著國家安全的幌子打壓中國企業。「美方的有關調查應客觀理性，而不是無中生有，搞有罪推定。」

中國外交部發言人林劍表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，針對特定國家企業採取歧視性做法。中方將採取堅決措施，維護中國企業的正當合法權益。

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華爾街日報18日引述知情人士報導，中國電信設備製造商聯洲國際技術有限公司（TP-Link Technology Co）的家用網路路由器與網路攻擊有關連，美國有關當局正考慮以潛在國家安全疑慮為由予以查禁。

報導說，美國商務部、國防部、司法部已經分別對這家公司展開調查，當局以TP-Link路由器最早明年禁售為目標。不過，這些部門以及TP-Link都沒有對此回應。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131219