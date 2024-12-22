烏克蘭無人機深入俄羅斯境內 擊中喀山市高樓層公寓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）烏克蘭今天對距離邊境1000公里的俄羅斯城市喀山（Kazan）發動重大無人機攻擊行動，是這場近3年的戰爭中，近來一波日益猛烈空襲行動的最新一起。

法新社報導，喀山市人口逾130萬人，據當地官員說法，一架無人機撞向高樓層的公寓，造成大樓受損但無人員傷亡。

迄今為止針對俄羅斯領土的攻擊雖是少見，但喀山和周邊石油豐富的韃靼（Tatarstan）地區先前也曾遭到烏克蘭無人機攻擊。

上傳俄羅斯社群網路的影片顯示，無人機撞上一棟高樓層建築，引發火球。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova ）則表示，有兩架無人機撞上一棟37層的公寓大廈。

她說，烏克蘭一直鎖定一處工業設施，但並未造成損害。她並未指明此一工業設施為何。

過去幾個月，烏克蘭加強攻擊俄羅斯境內目標，尤其是美國上個月批准之後，基輔當局如今可以利用飛彈來襲擊距邊境不遠的俄國軍事目標。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天並未具體提到對喀山的襲擊行動，但表示：「我們絕對會繼續用無人機和飛彈來攻擊俄羅斯軍事目標。」

在烏克蘭無人威脅下，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）暫時關閉喀山國際機場這個俄國最繁忙的機場之一。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131222