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匈牙利政治庇護波蘭前副司法部長 雙方關係緊張

2024/12/22 11:22
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（中央社記者彭維楀華沙21日專電）波蘭共和日報報導，匈牙利政府近日政治庇護波蘭前副司法部長羅曼諾夫斯基（Marcin Romanowski），引發波蘭政府不滿。波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）直指此舉為敵對行為，並批評匈牙利破壞歐盟原則。

羅曼諾夫斯基涉嫌罪行主要與他在法律與正義黨（PiS）政府任職期間的行為有關，包括參與有組織犯罪集團和濫用權力，在新政府領導下的波蘭檢方對他發出逮捕令。

現任總理圖斯克（Donald Tusk）上任後，以調查前PiS官員的貪腐及濫權行為作為首要任務。PiS則指控新政府利用司法系統政治打壓反對派，認為這是一場針對PiS黨員的政治迫害。

根據羅曼諾夫斯基的律師列萬多夫斯基（Bartosz Lewandowski）表示，羅曼諾夫斯基擔心波蘭司法體系的政治化，選擇向匈牙利申請國際保護。匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）的辦公室主任格爾蓋伊·古利亞斯（Gergely Gulyás）證實，匈牙利已根據歐盟法律批准他的庇護申請。

根據波蘭共和日報（Rzeczpospolita）報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）表示，他不希望這種情況升級到總理級別，「我們希望波蘭的爭端保持在可控的狀況下，但我不會透露我對波蘭法治的看法。但我們的決定符合國際慣例，但我也不認為這會是匈牙利最後一次提供波蘭政治庇護。」

羅曼諾夫斯基此前涉嫌多達11項罪行，包括參與有組織犯罪集團和濫用權力，波蘭檢方發出逮捕令。然而，他在匈牙利尋求庇護並獲准，使得這一案件成為歐盟法律框架內前所未有之例。

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目前，匈牙利法院將審議是否履行波蘭的移交請求。儘管如此，匈牙利政府的決定已在波蘭引發激烈爭論，並使兩國之間的政治和外交緊張進一步升級。

匈牙利與波蘭長期以來在許多議題上是盟友，特別是在國家保守主義和反對歐盟過度干預方面。然而，隨著圖斯克所領導的新政府，兩國在部分政治議題上已與過去不同。匈牙利政府對羅曼諾夫斯基的庇護決定，為兩國在外交和法律合作上產生裂痕，可能對歐盟的整體凝聚力帶來新的挑戰。（編輯：韋樞）1131222

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