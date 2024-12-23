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阿塞德垮台 伊朗指敘利亞不應成為恐怖主義避風港

2024/12/23 20:38
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（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗的盟友敘利亞總統阿塞德垮台後，被歐美多國視為恐怖組織的「沙姆解放組織」接手主政。伊朗今天重申支持敘利亞主權完整，並稱敘國不應淪為「恐怖主義的避風港」。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）在每週例行記者會上表示，「我國對敘利亞的原則立場非常明確：維護敘利亞的主權和完整，並讓敘利亞人民在不受外國破壞性干涉的情況下決定自己的未來。」

他指出，敘利亞不應成為「恐怖主義的避風港」，否則將在中東地區招致「後果」。

貝卡伊還說，伊朗當局並未與敘利亞的新統治者進行直接接觸。

敘國前總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後，領導反抗軍的沙姆解放組織（HTS）接手主政。雖然近年來HTS試圖改善自身形象，但美國等多國仍視之為「恐怖組織」。

夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的HTS於阿塞德主政期間即公然反對伊朗在敘利亞擴張影響力。夏拉本人稍早也曾批評，在阿塞德治下，敘利亞已變成「遂行伊朗人野心」之地。

夏拉掌權以來，已接見許多外國代表團，包括22日與今天分別會見土耳其外長費丹（Hakan Fidan）及約旦外長沙法迪（Ayman Safadi）。

夏拉20日會晤美國國務院近東事務助卿李弗（Barbara Leaf）率領的美國代表團；近日還有一些歐洲代表團來訪。長期支持敘國反對派的沙烏地阿拉伯也預計很快就會派遣使團到訪大馬士革。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131223

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