教宗開聖門迎希望禧年 籲世人想想槍林彈雨中孩童

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（中央社記者黃雅詩羅馬25日專電）教宗方濟各24日晚間開啟聖伯多祿大教堂「聖門」，象徵對天主教徒極為重要的禧年來臨。此次禧年主題是「希望」，教宗疾呼促進和平，提醒世人勿忘戰爭導致的痛苦，「想想那些在槍林彈雨中的孩童」。

教宗方濟各（Pope Francis）24日晚間7時在聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）主持耶誕彌撒，並開啟聖門宣示天主教每25年一度的禧年（Jubilee）到來。

約有6000名各國貴賓與信徒在教堂內參與彌撒儀式，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）親自出席，台灣駐教廷大使李世明也與各國使節一同與會。根據義大利媒體空拍估計，在聖伯多祿教堂外的廣場，約湧入2500萬信徒觀看現場大螢幕轉播，場面壯觀。

88歲的教宗方濟各24日晚間坐著輪椅、戴著助聽器通過聖門，他近日因天氣寒冷及輕微感冒體力不佳，於上週將原本在宗座大樓書房窗口舉行的誦念三鐘經（Angelus）活動，改為在他居住的聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）教堂內，透過網路直播來主持。

教宗方濟各24日晚間在打開聖門之前，誦念一段祈禱文，向世界各地朝聖者與和平見證者表達，「如今我們進入仁慈與寬恕的時期，以便為每個人打開通往希望之路，希望不會叫人落空」。

教宗在講道中則特別關切戰爭的受害者，他表示，世界上有很多被遺棄之地，「想想那些飽受戰亂的地方，那些在槍林彈雨中的孩童，那些被炸毀的學校和醫院」。

聖伯多祿大教堂的聖門從25日上午8時起開放信徒通過。25日耶誕節當天，教宗方濟各將於中午在聖伯多祿大教堂前方，發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。

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除了聖伯多祿大教堂，教宗方濟各依照傳統還會陸續打開羅馬另3座大教堂的聖門。包括12月29日開啟聖喬凡尼拉特拉朗大教堂（Basilica di San Giovanni in Laterano Saint John Lateran）聖門，明年1月1日開啟聖母大殿教堂（Basilica of Saint Mary Major）聖門，以及1月5日開啟城外聖保羅大教堂（Saint Paul Outside the Walls）聖門。

梵蒂岡新聞網報導，12月26日教宗方濟各將創下歷來禧年首例，在羅馬一所監獄打開第5扇聖門，藉此表明教宗方濟各對於被監禁者的關懷。（編輯：張芷瑄）1131225