巴西橋塌增至4死13失蹤 硫酸槽車墜河恐致水汙染

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（中央社巴西埃斯特雷托24日綜合外電報導）巴西北部上週末發生橋梁坍塌事故，3輛載運硫酸和農藥的化學槽車落入河中，地方和聯邦當局今天持續評估水汙染風險；傷亡人數則增至4死，另有13人仍下落不明。

綜合路透社和法新社報導，連接馬蘭豪州（Maranhao）埃斯特雷托市（Estreito）和托坎廷斯州（Tocantins）阿吉亞諾波利斯市（Aguiarnopolis）的533公尺大橋本月22日下午發生事故，中間整段坍塌，8輛行經車輛墜入托坎廷斯河（Tocantins River）。

馬蘭豪州政府和托坎廷斯消防局今天分別發出聲明，證實傷亡人數增加3人，目前總計有4人喪生，還有13人仍然失蹤。死者包括1名硫酸槽車女性駕駛和1名11歲女童。

救援潛水員在事發當天得知有硫酸槽車墜河後暫停行動。救難人員利用船隻審慎行動。

馬蘭豪州消防隊表示：「我們正在等待專門機構採集並分析河水，這樣我們才能與25名潛水員一起潛到托坎廷斯河河床尋回遇難者。」

根據巴西國家水利衛生局（ANA），3輛墜河的化學槽車共載76公噸硫酸及約2萬5000公升農藥。

國家水利衛生局昨晚在聲明中說，他們正與馬蘭豪州環境部門合作監測汙染風險，並表示將從托坎廷斯河採集水體樣本。

目前尚不清楚這些化學物質是否持續洩漏，若有，洩漏量有多少。

馬蘭豪州州長布蘭道（Carlos Brandao）昨天告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）：「雖然我們還沒有最終汙染分析結果，但環境部已確定水的pH值正常。」

地方和聯邦當局已通知可能受影響的城市，請他們避免從托坎廷斯河取水。

這座橋建於1960年代，長度超過半公里。有關當局正在調查坍塌原因，但初步跡象顯示橋的中央橫梁崩塌。

事發前一天，一名當地男子在網路上傳一段影片，顯示橋上有明顯的裂縫，並警告可能會發生危險。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）昨天在社群媒體平台X上承諾，聯邦政府將在救援行動和調查中提供一切必要援助。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1131225