日本外相：將放寬中國人赴日旅遊簽證發放條件

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（中央社記者邱國強北京25日電）正在中國訪問的日本外相岩屋毅今天透露，他與中國外長王毅在會談中，確認了中方將落實恢復日本水產品進口的共識。而他稍後在出席「日中高級別人文交流磋商機制」會議時透露，日本將放寬中國人赴日旅遊簽證的發放條件。

共同社報導，岩屋毅與王毅在會談中，針對中國因福島核處理水排放入海而全面暫停進口日本水產品，「確認了將落實恢復進口的共識」。

根據報導，除確認中國將恢復日本水產品進口外，岩屋毅今天與中國外長王毅會談時，還對中國「加強海洋活動的東海局勢」，以及中國軍隊「活動趨於活躍」，表達了「嚴重關切」。

岩屋毅在會談後向日本媒體報示，在會談中，雙方就盡早實現王毅訪問日本，並召開部長級的「日中經濟高層對話」的方針達成了一致。

今天稍早，岩屋毅還與中國國務院總理李強舉行會談。根據報導，岩屋毅向李強表示，日本首相石破茂10月曾在寮國與李強會談、11月並在秘魯與中國國家主席習近平會談，並確認了日中「構建有建設性且穩定的關係」的必要性，且強調願朝著這一方向推進日中關係。

岩屋毅說，日中對於地區和世界共同肩負著重要責任，並強調雙方應共同推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」。

根據報導，李強向岩屋毅說，中國將增進中日兩國交流與合作，推動雙邊關係可持續健康發展。並希望開展新的合作，惠及兩國人民。（編輯：周慧盈）1131225