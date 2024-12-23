日經：中國擬最早2025年上半年重啟日本水產品進口

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（中央社台北23日電）日經中文網今天報導，中國政府已開始討論最早於明年上半年重啟日本水產品進口，並指中國恢復進口日本水產品是想改善日中關係，以增加對美國候任總統川普的談判能力。

日經中文網報導，中國政府已開始討論最早於明年上半年重啟日本水產品進口，並指中國對日本福島第一核電廠的核處理水海水樣本進行了檢測，似乎認為安全性可以得到保證。

報導並說，日本政府正研究於明年5至6月召開中日韓領導人會談，並正商討邀請中國總理李強在此時訪問日本。在此之前，日本計劃先邀請中共中央政治局委員兼外交部長王毅訪日。中方將利用這些機會，尋找時機來傳達解禁進口日本水產品的方針。

報導表示，中國之所以考慮恢復進口日本水產品，是因為日中關係的重要性增加。中方認為，要針對奉行保護主義的川普提高話語權和談判能力，有效方式是改善與同為出口國家的日本等國的關係。

報導表示，川普提出「美國優先」政策，要求盟國承擔更多責任，使中國有機會接近日本。

日本今年9月宣布，日中兩國政府已達成協議，在國際原子能總署（IAEA）實施追加監測措施下，中國將重啟進口符合安全標準的日本水產品。但雙方沒有公布確實時間。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131223