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日本放寬中國公民入境簽證條件 未同意觀光免簽

2024/12/25 18:12（12/25 19:11 更新）
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本外相岩屋毅今天在北京表示，將放寬針對中國公民的簽證條件，除了新設有效期10年的觀光簽證外，團體觀光簽證停留天數可延長為30天。新措施預定2025年春季實施。不過，日方未同意中方所提的雙方互相免除觀光簽證的建議。

日本經濟新聞報導，岩屋毅今天在北京參加促進「日中高級別人文交流磋商機制」對話時發表上述內容。中國外交部長王毅參與這項人文對話。因應11月中國重啟向日本人發放短期停留簽證免除措施，日本也做出放寬向中國公民發放赴日簽證條件的措施。

岩屋毅強調說：「應該在制度面作出努力，以促進人員往來的活絡化。在日本國內已多次研議、協調。」他還說：「為了促進雙方往來，確保包含短期赴中的日本人在內的安心安全是很重要的。」

目前日本發放給中國公民的簽證有「觀光多次往返簽證」，個人旅行的簽證在有效期限內，可多次赴日，有效期限是3年和5年兩種。將新設的是有效期限10年的觀光簽證，提高取得這種簽證的條件，包括年收、資產等條件。

日本政府期待招攬更多中國的富裕階層人士訪日，擴大日中之間的經濟、人員往來。

日本針對中國人團體旅遊的觀光簽證，停留日本的天數將從15天延長為30天。如此一來，旅行社可安排較多天數的行程，團客走訪的選項增多，不僅前往交通較便利的地方，也可望創造團客走訪地方（非大城）的機會。

此外，對於65歲以上的中國公民，個人簽證申請時將不需提出在職證明。有效期為3年的個人觀光簽證原本在取得簽證後3個月內須入境日本的規定將取消。

日本有人擔憂急速採行對中國公民放寬觀光簽證措施的話，可能導致國內治安惡化，因此持慎重看法。日本政府未同意中方所提的雙方互相免除觀光簽證的建議，而是保留了一定限制條件加以約束。（編輯：唐佩君）1131225

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