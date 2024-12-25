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共同社：岩屋毅與李強會談 確認推進戰略互惠關係

2024/12/25 14:13（12/25 14:30 更新）
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日本外相岩屋毅（左）25日與中國國務院總理李強（右）舉行會談。（共同社）
日本外相岩屋毅（左）25日與中國國務院總理李強（右）舉行會談。（共同社）
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（中央社台北25日電）日本外相岩屋毅今天展開訪問中國行程，共同社報導，岩屋毅先與中國國務院總理李強舉行會談，岩屋毅表示，日中對於地區和世界共同肩負著重要責任，並強調了推進戰略互惠關係的想法。

共同社今天報導，岩屋毅今天在北京與李強舉行會談。岩屋毅稱，「日中對於地區和世界共同肩負著重要責任」，並強調了推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」的想法。

岩屋毅又指出，日本首相石破茂10月在寮國與李強會談、11月在秘魯與中國國家主席習近平會談並確認了「構建有建設性且穩定的關係」的必要性，強調「願朝著這一方向推進日中關係」。

報導表示，岩屋毅還將與中國外長王毅舉行會談。

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報導稱，此次是岩屋毅就任外相後首次訪問中國，岩屋毅打算在與王毅會談時，邀請王毅早日訪問日本，以加強兩國之間的溝通，推動高層往來。岩屋毅也將尋求中國盡快恢復進口日本水產品，並預計將提及中方拘留日本人、中國軍事活動趨於活躍等問題。

報導表示，日中外長會談後，將舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」（人文對話），上次舉行人文對話是在2019年。日本也打算提出放寬向中國人發放赴日簽證的條件，並正就此展開協調。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131225

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