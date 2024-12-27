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共同社：中日正探討王毅明年2月訪日

2024/12/27 12:28
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（中央社台北27日電）共同社今天引述多名外交消息人士表示，中國外交部長王毅可能明年2月訪問日本，日中兩國政府已就此展開探討，若計畫落實，將是2020年11月後約4年來中國外長首次訪日。

報導指出，為了恢復2019年後中斷至今的日中元首往來展開正式協調，王毅到訪日本期間，除了會與日本外相岩屋毅會談外，還有意與日本首相石破茂會面並邀請其訪中。

報導又指，為配合王毅訪日，正考慮在王毅訪日期間舉行「日中經濟高層對話」，及在王毅訪日前後舉行日中韓三國外長會談。

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據外交消息人士稱，日本政府已就中國春節長假（明年1月28日至2月4日）後的2月上旬舉行日中韓三國外長會談的日程詢問了中韓兩國。中方回答稱將探討，韓國擬表示同意。中國向日方表示，希望在三國會談前後舉行日中外長會談。

報導表示，中國政府領導層認為，明年1月美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後，美中對立將激化，給中國經濟造成負面影響，因此中國希望能穩定與日本及韓國的關係、促進貿易和投資。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131227

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