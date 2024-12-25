加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
首頁 / 國際

越南COVID-19期間弊端多 民眾多付近倍隔離費給貪官

2024/12/25 18:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南在COVID-19疫情期間發生弊端，有官員居中上下其手，民眾為此多付近一倍的隔離檢疫費。被控的太原省官員辯稱，鄉親都很感謝他的幫忙，「收取合理的服務費並非貪污」。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南法院今天針對官員利用隔離檢疫貪污受賄一事繼續審理。太原省（Thai Nguyen）外務局副局長陳松（Tran Tung）被控收受77億越南盾（新台幣約990萬元），但他辯稱，自己這樣做是基於「愛民」。

調查發現，陳松在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間和業者商討，將越南公民從國外帶回隔離。當時合約載明，每人14天的隔離費為1000萬至1200萬越南盾，實際上卻收了1800萬，意即每個人頭陳松可賺600萬至800萬不等。

陳松今天為自己辯白時，暱稱任他魚肉的越南民眾為「鄉親」。他說，當時很多飯店擔憂疫情，不想成為隔離飯店；他站出來說服大家讓鄉親回來隔離，這樣一來業者與員工及他自己都可以有點賺頭，皆大歡喜。

他表示，當收到企業給他的錢時，他並未意識到自己的行為是貪污受賄，「這純屬認知差異，我沒有受賄的意圖」。陳松還說，在和業者談判將鄉親帶回來隔離的過程，他一直代替鄉親跟業者殺價。

陳松宣稱，在這過程中，鄉親對他有許多感謝，紛紛透過信件和影片感謝太原省提供那麼好的隔離場所。他自認，一直以來都很努力工作，「從來沒有做過任何違法的事情、問心無愧」。

檢方認定，陳松是太原省隔離檢疫貪污案主謀，建議對陳松處有期徒刑12至14年。

陳松表示，到現在才知道這樣是受賄。他認罪也很後悔，盼法院給他機會，回到社會繼續貢獻。（編輯：陳妍君）1131225

#COVID-19
#COVID-19疫情
#越南
COVID-19
川普回歸 日經：華府應攜手澳洲確保太平洋影響力COVID-19大流行5週年 倫敦紀念牆懸掛耶誕彩燈緬懷逝者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：