美國男子活了75年找到失散大家庭 樂喊耶誕奇蹟

（中央社紐約24日綜合外電報導）75歲美國男子韓德紹今年得到奇蹟般的耶誕節禮物。從小被收養的他一直渴望有兄弟姊妹，今年節前他連絡上生父的子女，一下子得到6名手足，還與50多名親屬見面，令他喜出望外。

現居北卡羅來納州的韓德紹（Dixon Handshaw）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），他1949年生於紐約州水牛城（Buffalo），出生3個月後就被送養。他的養父母未對他隱瞞收養身分，他也度過愉快童年；但他是收養家中唯一的孩子，自己也沒有子女。

韓德紹說，他一直想找生父母，但紐約州持續把被領養者的領養前出生證明封存，直到2019年一項法律通過後，這些在紐約州出生者的原始出生證明才解封，韓德紹也在今年8月收到他的出生證明，這才得知生父姓名是勞勃．羅明（Robert Romig）。

韓德紹於是用Google搜尋生父姓名，出現的結果卻是生父的訃聞。他首次看到生父模樣，兩人長相相像程度令他驚訝。他同時得知自己還有這麼多的同父異母兄弟姊妹。

韓德紹表示，他不知道自己為何被送養，只知道當時生父是康乃爾大學（Cornell University）物理系研究生，生母是系秘書。他知道生母之後沒有其他孩子，但他一直想知道生父是否還有其他子女。

韓德紹的生父之後定區紐約州的羅徹斯特（Rochester），並與另1名女性共組家庭，他除了收養對方原有的3名兒子，兩人又生了4男1女。於是韓德紹選擇聯絡生父的繼子之一蓋瑞（Gary），因為對方也是被收養，或許對他的處境較能感同身受。

韓德紹向蓋瑞表明身分後，把自己的照片寄給對方，蓋瑞馬上認出韓德紹長得像自己的繼父，其他兄弟姊妹也同意。韓德紹於是在上週末搭機前往羅徹斯特，趕在生父的大家族年度耶誕節派對前，與其中一些手足見面。

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韓德紹21日還與50多名親屬見面，包含表親和他們的子女，他直到今年稍早才知道這些家人的存在。這場聚會讓75年來一直是獨子且孤家寡人的韓德紹感到驚喜。

他對CNN表示：「我有很棒的養父母，...我愛他們也想念他們。但我一直想要有兄弟姊妹，如今我有了。我本來想有1或2個就很好了，結果我得到6個！」他20日在機場與手足首度相見時告訴CNN旗下媒體WHAM：「這是我的耶誕奇蹟。」（翻譯：張正芊/核稿：劉淑琴）1131225