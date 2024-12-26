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歐洲智庫看明年地緣挑戰 憂俄烏虛和、民主倒退

2024/12/26 21:07（12/26 21:23 更新）
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圖為烏克蘭托列茨克鎮遭受俄羅斯攻擊的景象。（Сonsolidated Brigade 'Khyzhak' of the Ukrainian Patrol Police Department/Handout via 路透社）
圖為烏克蘭托列茨克鎮遭受俄羅斯攻擊的景象。（Сonsolidated Brigade 'Khyzhak' of the Ukrainian Patrol Police Department/Handout via 路透社）
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（中央社記者田習如布魯塞爾26日專電）多位歐洲智庫學者預言明年歐洲地緣政經挑戰，均憂心川普壓力下談成的俄烏和平恐不利於烏克蘭和歐洲，也有人預言中國對歐第2次「去工業化」將重擊德國、中國船隻會持續破壞歐洲海域基建、民主倒退。

美國智庫卡內基國際和平基金會歐洲分部（Carnegie Europe）近期邀請來自歐洲各地智庫的學者短評2025年局勢，許多人不意外地提到俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭打了3年後，可能因美國新總統川普（Donald Trump）促和而停火。

柏林智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）普列琳（Jana Puglierin）表示她擔心烏克蘭會出現最糟情況，如果戰況照目前軌跡發展下去，將會因烏克蘭精疲力竭而以俄國勝利告終。

她認為川普想要達成和平協議，不在乎內容如何，若烏克蘭在沒有安全保證下被迫「中立」，將可能變成一個失敗的國家，這對烏國和整個歐洲都會是個災難。

西班牙智庫「巴塞隆納國際事務中心」（CIDOB）主任莫里亞斯（Pol Morillas）直言2025年只會在外交上「放煙火」慶祝和平，宣示性和說大話的和平協議將凌駕於公正性，充其量會達成消極的和平，也就是暫停公開衝突，但不會有積極的和平架構，包括賠償、可持久的解方等。

他表示，在川普勝選和許多國家的民族主義領導人凝聚下，外交將愈來愈像是「單人秀」，自我中心的政治和獨善其身將成多國外交政策立基點，國際政治運作所需的細微性和複雜性將被犧牲掉。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究員艾蘭德（Minna Alander）認為，敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台後的中東局勢發展，將會衝擊俄烏停火談判的動態。

她並指出，明年中國在歐洲的活動值得關注，尤其「中國船隻對破壞波羅的海的基礎建設已經養成了興趣」。

柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）共同創辦人班納（Thorsten Benner）則表示，中國生產爆發帶來的第一波「去工業化」震盪，催生了川普崛起和英國脫歐（Brexit），這次德國政府不論明年2月選後由誰當家，恐怕都無法想像德國工業基礎將成為中國第2波震盪的主要受害者。

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他認為，除非德國政府對中國的不公平競爭拿出具決斷力的行動，當權者「將會冒著德國醜陋的民粹主義加速增長的風險」。

愛沙尼亞智庫「防衛與安全國際中心」（International Centre for Defence and Security）副主任萊克（Kristi Raik）關切歐洲和全球民主倒退的情況恐將持續，除了俄國針對歐洲的活動，指中國影響力正以更微妙、蔓延的方式增加，威脅民主國家的人權和自由，並欲使世界秩序更有利於獨裁者。（編輯：唐佩君）1131226

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#民主
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