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日本免稅制度改先付後退 訂2026年11月上路

2024/12/28 12:39
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府昨天通過並公布「令和7年度稅制改正大綱」，規劃2026年11月1日起外國觀光客免稅制度改為「先付後退」，並同步廢除消耗品單店單日購買金額上限及不使用特殊包裝袋。

日本政府內閣會議12月27日通過「令和7年度稅制改正大綱」，內容包括外國觀光客最關心的「消費課稅」變革。訪日外國客目前在日本境內消費時，可直接用免稅價格購買商品，但新制上路後將改成「先付後退」。日本現行消費稅為10%。

大綱指出，有關免稅方式的修正，未來業者將免稅對象商品售予免稅對象消費者時，消費者從購買日起算90天內經出境海關確認相關資訊無誤後，即可免除消費稅。

因此，屆時商品將改為含消費稅價格進行販售，免稅對象消費者在出境時經確認將商品攜出日本境內，再由當初銷售商品的業者退還消費稅。

有關免稅對象商品的範圍修正部分，除取消每人同店單日最多購買50萬日圓消耗品的上限及不再使用特殊包裝外，也將取消現行「一般商品」與「消耗品」的分類。

大綱指出，上述修正內容將適用2026年11月1日以後的免稅對象商品銷售。

日媒日前報導，根據規劃，未來將上路的免稅新制改成消費時以含稅金額購買，之後在出境時於機場等海關處確認物品有被攜帶出國後，再以現金或事前登錄的信用卡進行退稅。

歐洲等地普遍採用這種「先付後退」制度，只要訪日外國客無法在出境時確認物品被攜出就不給予免稅，日本政府期待藉此防止不當的國內轉售情況。

新制將取消現行將免稅品劃分為衣服等「一般」及化妝品和食品等「消耗品」兩大類別，並取消現行針對購買「消耗品」的50萬日圓上限。

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為減輕免稅店負擔，針對「消耗品」部分，原則上新制上路後也不再使用防止旅客開封的特殊包裝。

根據現行制度，訪日外國客如果於日本境內停留時間在6個月內，就可以用護照等證明文件在免稅店以免稅價購買商品。不過，現狀是投機者利用現行免稅制度，以便宜價格購買商品後在日本國內進行轉售牟利，免稅新制被認為可以防堵不適當的免稅販售。（譯者：黃名璽）1131228

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