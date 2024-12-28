亞塞拜然失事客機 蒲亭稱降落時俄防空系統運作中

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）亞塞拜然航空一架客機25日原定降落俄羅斯南部格羅茲尼市，最終墜毀哈薩克。克里姆林宮說，俄國總統蒲亭今天告訴亞塞拜然總統，客機要降落格羅茲尼時俄國防空系統正運作中。

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人的客機25日原定從亞塞拜然首都巴庫飛往俄國格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線並墜毀於哈薩克西部阿克套（Aktau）附近，導致38人罹難，但有29人生還。

法新社報導，俄羅斯防空系統可能意外擊落這架客機的相關臆測持續發酵，蒲亭（Vladimir Putin）在此背景下致電亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。

蒲亭告訴阿利耶夫，這架飛機曾「數次」試圖降落格羅茲尼，「當時格羅茲尼、摩斯多克（Mozdok）與佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）等城鎮正受到烏克蘭作戰無人機的侵襲，俄羅斯防空系統則在抵禦這些攻擊」。

蒲亭並未表示俄方要為這起空難負責，但對事故發生在俄國領空而向阿利耶夫表達歉意。

克里姆林宮聲明還寫道，蒲亭再對罹難者家屬表達真切的哀悼之意，並祝傷者早日康復。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1131228