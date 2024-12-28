亞塞拜然航空墜機案 初步調查：實體外部干擾釀禍

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）亞塞拜然交通部長納比耶夫今天談到，初步調查結果顯示，本月25日墜毀哈薩克的亞塞拜然航空客機是遭遇實體「外部干擾」，進一步加深該班機是被俄羅斯防空系統擊落的猜測。

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人的客機，本月25日原定從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往俄羅斯城市格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線，墜毀於哈薩克西部的阿克套市（Aktau）附近，機上38人罹難、29人生還。

法新社報導，俄羅斯聯邦航空運輸局局長今天提到，亞塞拜然航空客機試圖降落時，格羅茲尼正遭烏克蘭無人機攻擊。對於有報導稱俄軍防空飛彈可能意外擊落該班機，俄國總統府克里姆林宮（Kremlin）拒絕發表評論。

亞塞拜然政府的聲明引述了事件調查內容，暗示巴庫當局認為這架客機是在空中遇襲。

納比耶夫（Rashad Nabiyev）告訴記者：「根據專家意見和目擊者描述，得以推斷曾發生外部干擾。」

且據生還者的說法，飛機在格羅茲尼上空時他們曾聽見「3次爆炸」，納比耶夫強調「有必要釐清是哪種武器」造成爆炸聲響。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也呼籲「徹查」此事，並將矛頭指向俄羅斯。

澤倫斯基在社群媒體發文說：「進行徹查以確定真相，這是每條逝去的性命所應得的。我們可以看到，墜機現場有明確證據指出，俄羅斯應為這起悲劇負責。

俄籍倖存乘客拉希莫夫（Subkhonkul Rakhimov）告訴國營的今日俄羅斯電視台（RT），當飛機試圖在霧中降落格羅茲尼，機外似乎發生「爆炸」，導致爆炸物碎片穿透機艙。

他說：「我不認為爆炸是在機內發生，因為我座位附近的機身外殼被炸飛了。」

亞塞拜然國會議員穆沙貝科夫（Rasim Musabekov）敦促俄羅斯為這起事件道歉，他也是國會的國際關係委員會成員之一。

穆沙貝科夫告訴法新社，俄方應該接受並「懲處肇事人員，承諾不會再發生這類事件，表達後悔之意還有準備好支付賠償費用。」（譯者：張茗喧/核稿：洪培英）1131228