亞塞拜然航空機身疑現孔洞 恐遭防空系統攻擊墜機

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（中央社哈薩克首都阿斯塔納25日綜合外電報導）亞塞拜然航空墜機案釀重大傷亡，相關當局已就事故原因展開調查。據傳機身上出現類似炮擊的孔洞，俄媒猜測恐被俄軍防空系統誤判為烏克蘭無人機，而遭到擊落。

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機今天原訂從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往俄羅斯南方車臣的格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線，並墜毀在哈薩克西部的阿克套市（Aktau）附近，機上含機組人員在內共67人，目前已知有38人罹難、29人生還。

這架飛機為何偏離航線，各界眾說紛紜。綜合美聯社與英國「衛報」（The Guardian）報導，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，初步資訊顯示，飛行員在發生鳥擊後改道飛往阿克套市，導致機上需緊急因應。

俄國媒體則報導，這架飛機是因格羅茲尼起大霧而改變航線。

儘管亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在記者會上表示，目前要研判墜機原因為時過早，但亞塞拜然檢察總署在事發數小時後，隨即宣布展開刑事調查。

哈薩克當局也表示，已成立政府委員會調查事發原因，並將前往事發現場，確保機上乘客的家屬都能獲得幫助，並將在調查中與亞塞拜然當局合作。

網路流傳的手機影片似乎顯示，事故班機曾急速下墜並撞擊地面；另有其他影片顯示，飛機部分機身從機翼及其餘機體上被扯下，殘骸倒置在草地上。畫面中的飛機顏色及註冊號碼與事故班機相符。

俄羅斯媒體猜測，這架飛機可能被俄羅斯防空系統誤判為烏克蘭無人機而遭到擊落。

據傳由俄軍上尉杜馬諾夫（Ilya Tumanov）經營的社群媒體Telegram頻道「戰鬥轟炸機」（Fighterbomber）發布的一段影片，顯示飛機上似乎有一些孔洞，有人認為這類破壞和炮擊或爆炸時的彈片造成的痕跡類似。

「戰鬥轟炸機」指出，這些孔洞不太可能是鳥擊造成的。

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航空監測網站FlightRadar24的飛航追蹤數據顯示，這架飛機在接近阿克套市機場時，突然向右側大幅轉彎，飛行高度在事發前幾分鐘內曾劇烈波動。

FlightRadar24在另一篇線上貼文中表示，這架飛機曾遭遇「強烈的GPS干擾」，這導致飛機「發出錯誤的廣播式自動相關監視（ADS-B）數據」，這些數據是飛航追蹤網站用來追蹤班機飛航的資訊。俄羅斯過去曾被指控在更廣泛地區干擾GPS訊號。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1131226