亞塞拜然航空客機墜毀32人生還 其餘35人恐已罹難

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（中央社哈薩克首都阿斯塔納25日綜合外電報導）一架亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）客機今天在哈薩克西部墜毀，機上載著62名乘客及5位機組人員。亞塞拜然當局宣布有32人生還，其餘35人恐怕已經罹難。

這架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機的航班編號為J2-8243，該航班原定從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny），但在距離哈薩克阿克套市（Aktau）約3公里處緊急迫降。

法新社報導，亞塞拜然檢察總長辦公室發布聲明表示，「根據現有資料，這次墜機有32人倖存」，「我們目前無法公布任何調查結果，正在調查所有可能情況，並進行必要的專業分析」。

聲明並提到，由亞塞拜然副檢察總長率領的調查團隊已被派往哈薩克失事現場。

哈薩克交通部表示，這架飛機上載著亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯及俄羅斯公民。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）宣布明天全國哀悼一天，並取消訪問俄羅斯的計畫。他原本計劃參加在俄國舉行的獨立國協（CIS）非正式領袖峰會。（譯者：楊昭彥）1131225