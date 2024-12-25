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亞塞拜然客機墜毀哈薩克 已知14人生還、疑42死

2024/12/25 16:39
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（中央社哈薩克首都阿斯塔納25日綜合外電報導）哈薩克當局宣布，一架從亞塞拜然飛往俄羅斯的亞塞拜然航空客機，今天在哈薩克阿克套市（Aktau）附近墜毀，機上共67名乘客及5名機組員，已知有14人生還送醫。

美聯社報導，哈薩克緊急事務當局表示，這起事故疑似造成42人死亡。

綜合法新社與路透社報導，哈薩克交通部在社群媒體Telegram上表示：「一架執飛巴庫（Baku）至格羅茲尼（Grozny）航線的客機，在阿克套市附近墜毀。這架飛機隸屬於亞塞拜然航空。」

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）表示，這架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機的航班編號為J2-8243，該航班原定從亞塞拜然首都巴庫飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼，但在距離哈薩克阿克套市約3公里處緊急迫降。

一段未經核實的墜機影片顯示，這班客機在觸地時起火燃燒，隨後冒出濃濃黑煙。

哈薩克衛生部地方部門在聲明中表示：「目前已將14名倖存者送往地區醫院，其中5人在加護病房接受治療。」（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1131225

#亞塞拜然
#哈薩克
#墜機
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