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亞塞拜然客機墜毀哈薩克 已知至少32人生還

2024/12/25 18:49（12/25 19:06 更新）
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一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克阿克套市附近墜毀。（路透社）
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克阿克套市附近墜毀。（路透社）
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（中央社哈薩克首都阿斯塔納25日綜合外電報導）哈薩克當局宣布，一架從亞塞拜然飛往俄羅斯的亞塞拜然航空客機，今天在哈薩克阿克套市附近墜毀，機上有62名乘客及5位機組人員，目前已知有32人生還。

路透社報導，一段未經核實的墜機影片顯示，這班客機在觸地時起火燃燒，隨後冒出濃濃黑煙。血跡斑斑、傷痕累累的乘客被看到從機身完好的部分跌跌撞撞走出來。

哈薩克緊急事務部發布聲明表示，消防人員已撲滅火勢，包含兩名孩童在內的倖存者已在鄰近醫院接受治療。相關人員正在搜尋罹難者遺體。

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）指出，這架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機的航班編號為J2-8243，該航班原定從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny），但在距離哈薩克阿克套市（Aktau）約3公里處緊急迫降。

根據哈薩克當局，他們已成立一個政府委員會負責調查這起事件。委員會成員奉命飛往事發地點，以及確保罹難者家屬與傷者都能獲得他們需要的幫助。

哈薩克政府表示，將與亞塞拜然合作進行調查。

俄羅斯航空監管機構透過聲明說，初步資訊顯示，機師是在飛機遭鳥擊後決定緊急降落。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，墜機發生後，今天原定在俄國出席一場峰會的亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）正在返國。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1131225

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