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亞塞拜然客機墜毀哈薩克西部 29人生還38人罹難[影]

2024/12/26 09:53（12/26 10:04 更新）
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一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克阿克套市附近墜毀。（路透社）
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克阿克套市附近墜毀。（路透社）
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（中央社哈薩克首都阿斯塔納25日綜合外電報導）亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機今天在飛往車臣途中偏離航線，並墜毀在哈薩克西部，機上含機組人員在內共67人當中，有38人罹難、29人生還。

法新社報導，這架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機，本應從亞塞拜然首都巴庫（Baku）向西北飛往俄羅斯南方車臣的格羅茲尼（Grozny），但卻飛越裏海並在哈薩克的阿克套市（Aktau）附近墜毀。

影片來源：FRANCE 24

即時追蹤全球飛航的網站「飛行雷達」（Flight Radar）顯示，這架飛機偏離正常航線，它飛越裏海然後在阿克套市附近上空盤旋並墜毀。阿克套市是位於裏海東岸的石油及天然氣中心。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述哈薩克副總理波茲姆巴耶夫（Kanat Bozumbayev）的話說：「情況不太樂觀，有38人死亡。」

哈薩克緊急事務部指出：「29名生還者已住院治療，其中包括3名兒童。」

亞塞拜然航空表示，這班飛機上共有67人，包括62名乘客和5名機組人員。

哈薩克交通部表示，這班飛機載有37名亞塞拜然人、6名哈薩克人、3名吉爾吉斯人以及16名俄羅斯人。

根據國際傳真社報導，哈薩克主責交通案件的檢察官蘇利曼諾夫（Timur Suleymanov）表示，已尋獲飛機的飛航資料紀錄器。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）宣布，將明天定為全國哀悼日並取消訪問俄羅斯的行程。他原本計劃參加在俄羅斯舉行的獨立國協（CIS）非正式領袖峰會。（譯者：屈享平/核稿：張茗喧）1131226

#亞塞拜然
#哈薩克
#空難
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