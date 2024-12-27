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亞塞拜然客機墜毀38死 初步調查：俄羅斯飛彈所致

2024/12/27 00:54
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（中央社巴庫26日綜合外電報導）亞塞拜然航空一架編號J2-8243的客機昨天墜毀哈薩克西部阿克套市附近，造成機上38人喪命，亞塞拜然政府的消息人士今天向歐洲媒體證實，一枚俄羅斯地對空飛彈導致該班機墜毀。

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人客機昨天原訂從亞塞拜然首都巴庫飛往俄國南部格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線並墜毀於哈薩克西部阿克套（Aktau）附近，導致38人罹難，有29人生還。

歐洲新聞台（Euronews）報導，消息人士指出，飛彈是在俄羅斯車臣共和國（Chechen Republic）首府格羅茲尼上空有無人機活動時射向該班機，且飛彈是於客機飛行途中在旁邊爆炸。

政府消息人士告訴歐洲新聞台，儘管機師要求緊急降落，但這架受損的飛機未獲准降落於俄國任何機場，並被命令飛越裏海（Caspian Sea）前往哈薩克阿克套市。

數據顯示，這架客機在裏海上空的飛行全程，全球衛星定位系統（GPS）都出現問題。

總部位於巴庫的國際媒體AnewZ引述亞塞拜然政府消息人士說法，這枚飛彈是從鎧甲-S（Pantsir-S）防空系統發射的。

俄國方面的消息人士則聲稱，事發客機飛越車臣上空時，俄羅斯防空部隊正積極嘗試擊落烏克蘭無人機。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1131227

#亞塞拜然
#俄羅斯
#歐洲新聞台
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