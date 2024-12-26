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客機墜毀哈薩克38人罹難 亞塞拜然舉國哀悼一天

2024/12/26 19:24
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（中央社哈薩克阿斯塔納26日綜合外電報導）亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機於耶誕節當天墜毀在哈薩克西部，機上67人其中38人罹難，亞塞拜然今天舉國哀悼一天。

法新社報導，這架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機原定從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往位於俄羅斯南方車臣（Chechnya）的格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航道飛越裏海（Caspian Sea），25日墜毀在哈薩克阿克套市（Aktau）附近。

哈薩克副總理波茲姆巴耶夫（Kanat Bozumbayev）說，38人不幸罹難，同時哈薩克緊急事務部（Ministry of Emergency Situations）通報「29人生還，當中包括孩童3人，皆已送醫救治」。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）宣布今天舉國哀悼一天，並取消原定出訪俄羅斯，出席「獨立國協」（Commonwealth of Independent States，俄羅斯及前蘇聯國家組成的聯盟）非正式領袖峰會的行程。

哈薩克緊急事務部說，墜機引發的火勢已被撲滅，現場有150名緊急救援人員。

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一名哈薩克婦女告訴自由歐洲電台/自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL）地方分台，她就在這架客機墜毀地點的附近，並趕赴事故現場搶救生生還者。

這位名為埃爾邁拉（Elmira）的婦女說：「他們渾身是血，嚎啕大哭喊救命。」並說與其他人搶救若干青少年，「我將永遠忘不了他們的樣貌，滿是痛苦與絕望，有個女孩哀求：『救救我媽媽，我媽媽還在後面。』」（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1131226

阿利耶夫
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