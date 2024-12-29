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以色列軍方拘留加薩北部醫院院長 另逮捕240餘人

2024/12/29 04:20
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（中央社耶路撒冷28日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，已結束對加薩走廊北部卡邁爾艾德旺醫院、「哈瑪斯指揮中心」的突襲行動，並已拘留該醫院院長。

法新社報導，以色列軍方27日對加薩北部的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）發動猛烈攻擊。這間醫院是該地區僅存運作中的2個醫療設施之一。

以國軍方發布聲明表示，「以色列國防軍（IDF）和以色列安全局（ISA）已完成針對卡邁爾艾德旺醫院哈瑪斯（Hamas）指揮中心的軍事行動…部隊在該地區逮捕了240多名恐怖分子。」

聲明稱，院長薩菲亞（Hossam Abu Safiyeh）因被懷疑是「哈瑪斯恐怖分子」，遭軍方拘留審問。

以軍指出，該醫院被「恐怖分子…用於賈巴利亞（Jabalia）的軍事行動」。

以軍還表示，行動期間「逮捕超過240名哈瑪斯、伊斯蘭聖戰恐怖分子以及其他涉及恐怖活動的人員，其中一些人還試圖冒充病患或利用救護車逃跑」。

根據以軍說法，在發動突襲之前，軍方已協助從醫院疏散350名病患和醫護人員。（譯者：施施）1131229

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