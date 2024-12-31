尼加拉瓜總統涉侵犯人權 阿根廷法官諭令逮捕

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（中央社布宜諾斯艾利斯30日綜合外電報導）一名對尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）提起訴訟的律師今天告訴法新社，阿根廷法官已諭令逮捕奧蒂嘉，理由是他涉嫌「系統性侵犯人權」。

法新社報導，律師李查特（Dario Richarte）表示，該逮捕令也適用於奧蒂嘉的妻子、副總統穆麗優（Rosario Murillo），並且基於普遍管轄權原則，該原則允許各國在其原籍國之外起訴危害人類罪。

聯邦法官利賀（Ariel Lijo）還諭令逮捕其他十多名與奧蒂嘉執政有關的人。

李查特說，奧蒂嘉和他的妻子被控謀殺、強迫失蹤、施加酷刑和「驅逐或強迫人口轉移」。

這起官司由布宜諾斯艾利斯大學（University of Buenos Aires）一組檢察官於2022年提出。

79歲的奧蒂嘉是前游擊隊員，2007年重新掌權後日益獨裁，控制國家所有部門。

自2018年鎮壓抗議活動以來，他的政府鎖定批評者為目標，關閉了5000多個非政府組織，聯合國稱這場鎮壓導致300多人死亡。

大多數獨立媒體和反對派媒體現在都在國外營運。

2023年2月以來，約有450名政治人物、商人、記者、知識分子、人權活動人士和宗教人士因「叛國罪」指控被剝奪國籍。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1131231